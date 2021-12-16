Для онкобольных. В Киеве аферисты через интернет продавали поддельные лекарства (фото)

В столице поймали аферистов, которые продавали фальшивые лекарства / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве разоблачили лиц, которые продавали фальсифицированные лекарства онкобольным гражданам. Через Сеть злоумышленники предлагали приобрести поддельные препараты, которые доставляли заказчикам.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Мошенники наладили свою деятельность на территории Киева и Львова.

"Сотрудники полиции выяснили, что фигуранты получали лекарственные средства онкологической группы с поддельными сертификатами. В Сети интернет злоумышленники размещали объявления о продаже данных лекарственных средств, или на различных форумах предлагали гражданам с онкологическими болезнями приобрести остатки необходимого препарата от якобы больных родственников. В дальнейшем продукцию отправляли через почтовые отделения или привозили и передавали лично", – говорится в сообщении.

Что обнаружили при обыске

Во время обысков по месту жительства правонарушителей правоохранители изъяли:

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фальсифицированные лекарственные средства,

банковские карты,

деньги,

компьютерную технику,

мобильные телефоны.

Стоимость изъятых препаратов составляет около одного миллиона гривен.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины – фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

"Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются", – добавили в полиции.

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