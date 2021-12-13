Для терактов? Под Киевом накрыли подпольный цех с оружием (фото)

В Киевской области разоблачили подпольный цех с оружием / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевской области разоблачен подпольный цех по изготовлению оружия. СБУ проверяет возможность теракта.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Среди изъятого – взрывные устройства на основе тротила, а также огнестрельное оружие с глушителями. Проверяется информация о возможном использовании средств поражения для совершения терактов", – говорится в сообщении.
Все организовал местный житель, которого ранее судили за изготовление самодельной взрывчатки. Подпольный цех оборудовал у себя дома. Это недалеко от столицы.
"Готовую продукцию он планировал реализовать по личным связям в криминальных кругах", – добавляют в СБУ.
Что изъяли
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили:
- большое количество тротила и других взрывоопасных веществ;
- компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств;
- боевые гранаты с запалами;
- 10 единиц огнестрельного оружия с глушителями;
- почти 2 тысячи патронов разного калибра;
- комплектующие к огнестрельному оружию;
- станковое и специализированное лабораторное оборудование.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику планируют сообщить о подозрении в совершении преступления и избрать меру пресечения.