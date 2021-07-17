Днепр "атакуют" медузы – с чем это связано и есть ли опасность

Медузы в Днепре. Коллаж: "Сегодня"

В Днепре замечают все больше пресноводных медуз. И хотя еще в прошлом году их было совсем немного, сейчас киевляне замечают их увеличение, говорится в сюжете "Сегодня".

Пресноводные медузы, которых сейчас можно увидеть в Днепре, не вырастают величиной три сантиметра в диаметре. А еще они вполне безопасны для человека – потому что не жалят и становятся заметными, когда вода прогревается до 25-ти градусов.

Последнюю неделю в столице погода била температурные рекорды. Днем до +37, ночью не менее 22 градусов. Сегодня вода в Днепре прогрелась до 24 по Цельсию. Поэтому появление медуз экологов не удивляет. Говорят, в реках они были всегда, но просто не в таком количестве.

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"Здесь стоит фокусировать внимание не на самих медузах, а на том, что меняется климат, у нас чрезмерно прогревается вода и медузы являются индикатором этих климатических изменений. Ранее в другие годы их было меньше, потому что не было такой высокой температуры", – говорит эколог Александр Соколенко.

Беспокоит то, что рост количества пресноводных медуз может привести к изменениям в экосистеме Днепра. Они фактически могут отобрать еду у других видов. Еще опаснее то, что медузы могут забивать системы забора воды и гидротехнические сооружения.

Если в будущем температурные рекорды летом станут нормой – в реках все чаще появляться новые виды. Месяц назад в Днепре обнаружили солнечного окуня. Специалисты говорят – именно из-за жары эта теплолюбивая рыба из южных регионов Украины добралась до столицы.

Также мы писали, что на популярном украинском курорте Кирилловка усиленно боролись с морскими обитателями, которых выбрасывало на берег, – местные жители вытаскивали медуз из воды с помощью рыболовных сетей, как рыбу, а потом вывозили их подальше на тачках.