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До +12 градусов! Синоптики дали прогноз погоды в Киеве на 27 октября (карта)

Владимир Козырь
27 октября, 06:30
В Киеве в течение дня скорость ветра будет достигать 8 м/с

В течение дня в столице Украины осадков не прогнозируют/Коллаж: Сегодня

В среду, 27 октября, в Киеве осадков не прогнозируют. По информации синоптиков, в столице будет прохладно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день в Киеве прогнозируют 10-12 градусов тепла. Ожидается переменная облачность. Ветер — юго-западный, 3-8 м/с.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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