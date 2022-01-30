До +5 градусов! Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни

Потеплеет ли в Украине на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в следующие три дня будет улучшаться. На улице потеплеет, в некоторых областях днем ожидается до 5 градусов тепла. Снег утихнет во вторник в большинстве областей, но в среду вернется.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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По данными синоптиков, в понедельник, 31 января, снежить будет во всех областях, кроме южных. Температура воздуха днем составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, на юге 2-5 градусов тепла.

Во вторник, 1 февраля, снег ожидается только в Сумской и части западных областей. В Одесской области возможен дождь. Столбик термометра днем будет держаться на уровне -1-1 градус на западе, в центре, на севере и востоке – от 0 до -2 градусов. Теплее всего будет в южных регионах – 4-6 градусов тепла.

В среду, 2 февраля, снег вернется в большинство областей. Без осадков будет только в части центральных и северных областей. Температура на улице днем составит в среднем -1-2 градуса, на юге и востоке – 1-4 градуса тепла.