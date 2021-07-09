До $ 6 тысяч за место на кладбище: в Киеве СБУ разоблачила чиновников (фото)

Злоумышленников задержали на горячем. Фото: коллаж "Сегодня"

В ритуальной службе Киева СБУ разоблачила коррупцию – чиновники требовали взятки за захоронение. Задержанным сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Масштабные сделки проходили в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы составляли от 3 до 6 000 долларов США за место.

"Несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения", – пишут в сообщении.

Момент задержания. Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

3 и 5 тыс. долларов получили злоумышленники за выделение двух мест на Лесном кладбище.

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Получение взятки. Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

Также задержали одного из посредников при получении 6000 долларов США за выделение еще одного места для захоронения.

Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одессе экс-следователь СБУ требовал у иностранца более $80 тысяч взятки.

Также напомним, во Львовской области на крупной взятке попался директор филиала "Нафтогаза".