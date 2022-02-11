До +7 градусов! Погода в Киеве на 11 февраля

В Киеве будет "плюсовая" температура/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в пятницу, 11 февраля, будет без осадков. В течение дня в столице ожидается "плюсовая" температура. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице ни снега, ни дождя не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Температура будет колебаться от +5 до +7 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.