Догнал Lanos: в Киеве разбили новый полицейский Prius (фото)

В Киеве попал в ДТП полицейский автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве полицейский не справился с управлением и разбил служебный Toyota Prius. Машина столкнулась с Daewoo Lanos.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Авария произошла на Индустриальном мосту в направлении Окружной. В результате разбит один из последних Toyota Prius.
"Водитель патрульного автомобиля не справился с управлением и врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Lanos.Свидетели говорят об очень длинном тормозном пути Приуса", – говорится в подписи к фото.
На место для оформления выехала полиция. Данные о пострадавших уточняются.
В Киеве разбили автомобиль полиции. Фото: dtp.kiev.ua
ДТП с автомобилями полиции – не редкость
В Киеве произошло ДТП с участием патрульной Toyota Prius – на перекрестке улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной полицейские врезались в Skoda Fabia.
На видео, опубликованном в сети, видно, что авария произошла, когда копы заметили нарушение у машины, ехавшей на встречу: водитель со второго ряда решил выполнить поворот на улицу Стадионную.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Ранее мы писали:
- В Харькове машина полиции сбила пожилую женщину и ребенка. Пострадавшие в этот момент шли по пешеходному переходу.
- В Харькове экипажи патрульной полиции дважды за сутки становились участниками дорожно-транспортных происшествий.