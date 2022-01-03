Драка в метро Киева. На станции кровь, а мужчину без сознания увезли медики (видео)

В столичном метро устроили драку / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" произошла драка между пассажирами. В результате один из участников конфликта оказался на лавочке станции. Мужчина потерял сознание. Ему понадобилась помощь медиков.
На видео в социальных сетях сняли, как медики оказывают мужчине помощь. На полу станции видна кровь.
Рядом с пострадавшим собрались пассажиры, один из них придерживает ноги пострадавшему. В полиции Киева нам сообщили, что произошел конфликт между пассажирами, который перерос в драку.
Неизвестные, которые избили мужчину, скрылись.
"Пока заявитель находится в больнице, предварительно он получил легкие телесные повреждения, был в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили нам в полиции Киева.
Заявление пострадавший не писал, но происшествие зарегистрировано сотрудниками полиции.
Две пьяные женщины и мужчина устроили драку в метро
За несколько часов до Нового года, вечером 31 декабря, в киевском метро устроили драку прямо в вагоне. Туда людей в нетрезвом состоянии спокойно пропустили контролеры. Об этом рассказал журналист Александр Рудоманов.
Он рассказал, что это трио зашло в вагон и через две станции начало драку между собой. Пассажиры вмешались, разняли, двое остались в вагоне, а третья, женщина, вышла.
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