Дружбы больше нет. Памятный знак в честь Москвы и Киева хотят демонтировать

Решение получило одобрение депутатской комиссии, но за демонтаж должны проголосовать на сессии Киевсовета

Памятник в честь "дружбы" Киева и Москвы. Фото: Obozrevatel

В Киеве планируют демонтировать памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы. Памятник был установлен в 2001 году. Он расположен в сквере на Теремках в районе ул. Вильямса и маршала Якубовского.

Как пояснили сайту "Сегодня" в Киевсовете, решение о демонтаже памятного знака было принято вчера на заседании комиссии по вопросам собственности.

"Никакой дружбы с Россией нет, так как Украине – она враг. И решение комиссии по вопросам собственности еще раз подчеркивает нашу стойкую позицию в этой теме", – рассказал нам Олег Левченко, депутат Киевсовета от фракции "Европейская солидарность".

Стоит отметить, что данное решение получило одобрение депутатской комиссии, но за демонтаж должны проголосовать на одной из ближайших сессий Киевсовета.

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Отметим, что с 2015 года этот памятный знак стоит разукрашенный в цвета национального флага Украины. Местные жители требовали убрать этот знак еще тогда, но у властей Голосеевского района не хватило для этого полномочий.

Ранее мы писали, что памятник Шевченко в Копенгагене разрисовали в флаг России. Посольство Украины в Дании поблагодарило коммунальные службы, которые оперативно отмыли бюст.