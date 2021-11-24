ДТП и жуткие пробки – какая ситуация на дорогах Киева (карта)

В столице вечером затруднено движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером 24 ноября образовались пробки. Самая сложная ситуация сейчас – в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. Небольшая пробка на бульваре Перова.

На бульваре Перова движение стоит / Фото: Google Maps

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте стоит движение.

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На Броварском проспекте пробка / Фото: Google Maps

Пробка также на Евгения Сверстюка и Днепровской набережной и Харьковском шоссе. Здесь два ДТП.

На Харьковском шоссе ДТП / Фото: Google Maps

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Правый берег. Тут ситуация хуже. Пробка на улице Саперно-Слободской и на Южном мосту на Выдубичах.

На Выдубичах движение парализовано / Фото: Google Maps

На Теремках в сторону Голосеевской проехать сложно.

В сторону ВДНХ движение перекрыто / Фото: Google Maps

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Пробка также на проспекте Победы / Фото: Google Maps

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Кирилловской, Семена Скляренко, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

На Минском шоссе серьезное ДТП. Движение в обоих направлениях парализовано.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Центр Киева весь "красный" / Фото: Google Maps

Кроме того, на улицах – Крещатик, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, а также на бульваре Тараса Шевченко.

Какой погоды ждать этой зимой?

Многие ДТП происходят сейчас из-за скользкой дороги.

Проявления зимы, похолодания, снег будут, но природных катаклизмов не ожидают.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – рассказал синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но в сравнении с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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