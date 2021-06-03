ДТП в Киеве: на Подоле трамвай протаранил легковушку (фото)

Полиция работала на месте происшествия – легковой автомобиль оказался на трамвайных рельсах

ДТП в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

В Киеве на Подоле произошло ДТП с участием трамвая. Водитель легкового автомобиля не вовремя оказался на рельсах.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель трамвая протаранил "Шкоду", которая встала на рельсы. Полиция приехала, посмеялась и уехала, чем серьезно обидела водителя, который уверен, что он пострадавший и его должны спасать", – пишут в Сети.

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