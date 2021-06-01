ДТП в Киеве: у автомобиля на ходу оторвался прицеп и перекрыл движение

В Киеве перевернулся прицеп. Фото: скрин

В Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП. У водителя на ходу оторвался прицеп.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

ЧП произошло в промежутке дороги от перекрестка с Минским шоссе до Гостомельского КП.

"Вследствие этого события неуправляемый прицеп перевернулся и сейчас лежит на боку", – пишут в Сети.

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Информацию о причинах ДТП уточняют правоохранители.

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