Дым окутал целую улицу! Под Киевом начался мощный пожар (фото, видео)

В Киевской области ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мартусовке Бориспольского района Киевской области произошел пожар в зданиях пилорамы и склада. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Мощный пожар под Киевом
В 13:26 в Киевской области возник пожар в зданиях пилорамы и склада. Площадь – 1 тыс. кв. м.
Предварительно, жертв и пострадавших нет. Сейчас идет ликвидация пожара.
К тушению привлечены 25 человек и 8 единиц техники. Из них от ГСЧС 15 бойцов и 3 единицы техники.
Пожар под Киевом. Фото: ГСЧС Украины
Во Львове на вокзале загорелся вагон с пассажирами
В ночь на воскресенье, 26 декабря, на главном железнодорожном вокзале во Львове вспыхнул пожар в вагоне №7 поезда №81 Киев – Ужгород.
Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря. По прибытию на станцию Львов было обнаружено задымление вагона №7 поезда №81 Киев – Ужгород.
В результате случая никто не пострадал, в вагоне находились два пассажира, которые были оперативно пересажены в другой вагон.
Ликвидировали возгорание силами пожарного поезда и работников ГСЧС.
Поезд №81 Киев – Ужгород отправился из Ужгорода с задержкой 20 минут. В настоящее время устанавливают причины задымления поезда.
В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м.
К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.
В результате возгорания никто не пострадал.