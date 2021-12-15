Дым видно издалека: в Киеве горит частный дом (видео, фото)

На месте работают спасатели/Коллаж "Сегодня"
В Киеве на Радужном горит крыша частного дома. На месте уже работают спасатели.
Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный.
Подробности
В ГСЧС Киева сайту "Сегодня" сообщили, что горит крыша здания. Площадь возгорания – 40 квадратных метров. Пока нет информации о погибших или пострадавших.
Тушат пожар 3 спецавтомобиля и 14 пожарных.
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС Киева
С начала года более 50 тысяч пожаров
С начала года произошло 58 907 возгораний, 1133 человека погибли, 986 пострадали. Больше всего возгораний – 19 774 – было в жилых секторах.
Основные причины возникновения пожаров:
- неосторожное обращение с огнем;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности.
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