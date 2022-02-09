В Киеве подорожают обеды в школах? Мы узнали, чего ждать в районах города

С 1 января в школах ввели новое меню / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года во всех украинских школах ввели новое меню для детей. В целом сейчас цена обеда составляет в среднем по городу около 30 гривен, но стоимость может повыситься, если подорожают продукты.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за темой школьных обедов и поинтересовались в районных управлениях образования, подорожает ли питание в этом году.

Реклама

Школы Печерска

В Печерской РГА нам сообщили, что организацией питания в школах района занимается ООО "Контракт продрезерв 5". Цена обеда составляет около 30 гривен.

"Стоимость одноразового горячего питания (завтрака) для учеников 1-4 классов составляет 27 гривен 97 копеек. Стоимость одноразового горячего питания (обеда) для учеников 5-11 классов – 33 гривны 44 копейки", – отвечают на запрос сайта "Сегодня" в Печерской РГА.

Там дополняют, что стоимость питания в 2022 году будет зависеть от результатов тендерных закупок.

Дарницкий район

В Дарницкой РГА "Сегодня" сообщили, что питание в школах района организовано по четырехнедельному сезонному меню, которое согласовано с главным управлением Госпродпотребслужбы Киева.

Реклама

"Стоимость питания для учеников 1-4 классов на данный момент составляет 31 гривну 90 копеек, а для учеников 5-11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек. Стоимость питания в школах района в дальнейшем будет зависеть от результатов тендерных закупок", – сообщили сайту "Сегодня" в Дарницкой РГА.

Святошино

В Святошинском районе школьным питанием занимаются две организации. Согласно договору, между управлением образования и КП "Проминь", цена бесплатного завтрака для учеников 1-4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5-11 классов льготных категорий – 37 гривен 90 копеек.

Также заключен договор с ООО "Понтем.уа" о закупке услуг за бюджетные средства. Стоимость бесплатного завтрака для учеников 1-4 классов составляет 32 гривны, а для учеников 5-11 классов – 35 гривен 95 копеек.

"Организация питания в школах района по новым ценам будет проводится после проведения тендерных процедур и подписания договоров между представителями управления образования Святошинского района и предприятиями, которые предоставляют услуги по организации питания", – сообщили нам в РГА.

Оболонский район

В Оболонской РГА нам сообщили, что на данный момент стоимость питания в школах района такая:

Реклама

завтраки для учеников 1-4 классов – 32 гривны;

обеды для учеников 5-11 классов – 38 гривен.

"В случае увеличения цен на продукты питания и на другие расходы, стоимость питания тоже может увеличится", – сообщают в Оболонской РГА.

Троещина

В управлении образования Деснянского района рассказали, что в школах района внедрено мультипрофильное питание.

Все школы Деснянского района, в отличии от остальных в городе, являются отдельными юридическими лицами с правом самостоятельного ведения финансово-хозяйственной деятельности. То есть они сами проводят закупки услуг по организации питания и стоимость среднестатистического завтрака и обеда в каждом учреждении разная.

Цена не может превышать 20% от суммы, определенной в начальном договоре о закупке услуг по организации питания.

"На данный момент уполномоченные лица осуществляют организационно-правовые мероприятия относительно своевременного проведения процедуры закупки услуг по организации питания школьников на 2022 год", – пояснили нам в управлении образования Деснянского района.

Соломенский район

В управлении образования Соломенского района нам рассказали, что горячим питанием в школах района занимается коммунальное предприятие "Школярик".

Согласно договору, цена одной порции горячего питания такая:

завтрак – 15 гривен 79 копеек;

обед – 21 гривна 15 копеек.

В дабл-меню входят:

свежие овощи и фрукты;

квашеные овощи и сухофрукты;

разнообразные крупы;

макароны;

бобовые.

Также в меню есть куриное филе, свежемороженая рыба, молочная продукция, соки, специи.

В управлении образования Соломенского района заверяют, что ученики школ получают сбалансированное и полноценное питание. Там отмечают, что на данный момент проходят процедуры по закупке услуг по организации питания в школах.

"Плановая стоимость одного завтрака составляет – 34 гривны, а плановая стоимость одного обеда – 41 гривна", – сообщают в управлении образования Соломенского района.

Подол

В КП "Школьное питание" Подольского района нам сообщили, что на данный момент обеды в школах района обходятся в 35-40 гривен.

"35 гривен – без первого блюда и 40 гривен с первым блюдом. В меню входят: первое блюдо, салат, гарнир, основное блюдо и напитки. Подорожание обедов до конца учебного года не планируется", – сообщила нам директор КП "Школьное питание" Подольского района Лариса Панькова.

Днепровский район

Стоимость одноразового питания (завтраки) в школах Днепровского района на данный момент составляет: для учеников 1-4 классов – 31 гривну 40 копеек. Для учеников 5-11 классов – 37 гривен 90 копеек.

"27 января нами оглашена закупка услуг по организации питания в средних школах района. Ожидаемая стоимость: 32 гривны – горячее питание для учеников 1-4 классов, а также 38 гривен – горячее питание для учеников 5-11 классов", – отмечают в Днепровской РГА.

Голосеево

В Голосеевском районе уточнили, что в 2020-2021 учебном году стоимость питания для учеников 1-4 классов составляла 19 гривен 70 копеек, а для учеников 5-11 классов – 23 гривны 99 копеек.