Ее стихи во всех библиотеках Франции! Киевская школьница победила в литературном конкурсе в Париже

Девушка из Украины победила в престижном литературном конкурсе / Фото: Коллаж: Сегодня

Во всемирном поэтическом конкурсе "Poésie en liberté" 15-летняя украинская школьница Анна-Мария Баландина и ее произведение "Le Caricaturiste" завоевали "Deuxième Prix", сообщает "Сегодня".

Этот престижный литературный конкурс проводится с 1998 года среди франкоязычных учебных заведений всего мира Министерством образования Франции и мэрией Парижа.

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Анна-Мария и Посол Вадим Омельченко во время приема в Посольстве Украины во Франции

В состав жюри входят звезды литературы и искусства Франции. Например, поэты Жан-Мари Мюллер и Маттиас Винсенот, всемирно известный исследователь символизма Пьер Брюнель, певица, победительница Евровидения Изабель Обре, актрисы Майра Шмитт, Анн-Софи Солдаини.

С директором "Poésie en liberté", поэтом Маттиасом Винсенотом

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Призы победителям конкурса традиционно вручает мэр пятого округа столицы Франции в торжественном зале заседаний у Пантеона.

"Для меня честь принести Украине и столичному лицею имени Анны Киевской эту победу. Тем более что раньше украинцы в этом конкурсе не побеждали", – отметила Анна-Мария Баландина во время встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко.

Традиционно по результатам конкурса в одном из самых известных издательств выходит поэтический сборник со стихами победителей, который получают все без исключения библиотеки Франции.

Детское Евровидение 2021: кто представит Украину

Елена Усенко стала победительницей Национального отбора на "Детское Евровидение-2021". Ее определили во время финала в формате телевизионного концерта 24 октября. Судьбу финалистов решали профессиональное жюри и зрители с помощью онлайн-голосования.

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От жюри Елена получила 52 балла, зрители поставили ей 11. С общей суммой 63 балла она обогнала остальных участников и одержала победу.

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