Экс-начальник полиции Киева может стать замом Кличко

Мэр Киева скоро может представить нового заместителя / Фото: Коллаж: Сегодня
У мэра Киева Виталия Кличко может появиться новый заместитель. Причем им может стать экс-начальник полиции Киева Андрей Крищенко, который 11 августа покинул этот пост, подав в отставку. Как узнал сайт "Сегодня" из собственных источников в мэрии, такое кадровое назначения действительно готовится на Крещатике, 36.
Мэру Киева необходим профессионал, который будет координировать работу с правоохранителями в столице и вести с ними диалог, а Крищенко руководил полицией Киева с 2015 года. Тем более сейчас, когда силовики активно проверяют городские департаменты и коммунальные предприятия города.
По слухам, Андрей Крищенко предложение от мэра Кличко принял. До этого главный полицейский столицы часто контактировал с киевским градоначальником, они хорошо знакомы.
Планируется, что в случае его назначения экс-главный полицейский Киева будет курировать деятельность Департамента муниципальной безопасности КГГА. А именно работу Муниципальной охраны и Киевской службы спасения, вести диалог с силовыми структурами.
Назначить Андрея Крищенко своим заместителем Виталий Кличко планирует на сессии Киевсовета 23 сентября.
"Это вполне реально сделать. Если на сессии хватит голосов", – сообщили наш источник.
Сам Андрей Крищенко пока не прокомментировал слухи о своем назначении.
Кстати, на данный момент у главы КГГА 14 заместителей.
Карьера Андрея Крищенко
- 1990-1992 – проходил военную службу в армии СССР.
- 1992 – начал в Горловке работать милиционером ППС Калининского райотдела.
- 1994-2007 – работал в Горловке в отделе по борьбе с организованной преступностью и в областном управлении.
- С 2007 – начальник Артемовского отдела по борьбе с организованной преступностью.
- 2011 – возглавил Знаменский горотдел милиции ГУ МВД Украины в Кировоградской области, в 2013 году – УБОП в Кировоградской области.
- По состоянию на май 2014 года – руководитель милиции Горловки.
- В апреле 2014 года оборонял свой пост – отстреливался с полковником Германом Приступой от пророссийских террористов во время трехчасового штурма, сбросил российский флаг и наемника с крыши управления. Пророссийские сайты сообщали, что он был убит.
- С 10 июля 2014 – врио руководителя Славянской райгосадминистрации.
- С декабря 2014 – начальник УБОП ГУМВД в Донецкой области.
- 15 декабря 2015 – 11 августа 2021 – начальник полиции Киева, после освобождения его должность занял Иван Выговский.
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