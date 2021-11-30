Экспресс в Борисполь перевез почти 2 млн пассажиров за три года

Три года с запуска Kyiv Boryspil Express. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 30 ноября, исполняется три года с начала курса Kyiv Boryspil Express. За этот период скоростной экспресс Киев-Пассажирский – Борисполь-Аэропорт перевез почти 2 млн пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Удобное железнодорожное сообщение Центрального железнодорожного вокзала Киева с Международным аэропортом "Борисполь" в этом году выбрало более 600 тысяч пассажиров.

Расстояние от Центрального железного вокзала до аэропорта экспресс преодолевает менее чем за 50 минут, совершая две остановки.

Железнодорожное сообщение между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь" Укрзализныця открыла 30 ноября 2018 года. В настоящее время экспресс функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 23 рейса туда и обратно. Стоимость билета – 80 грн.

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