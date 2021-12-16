Электричку Kyiv City Express запустят в Вышгород

В Киевской области запустят дополнительную электричку / Фото: Коллаж: Сегодня

В планах "Укрзализныци" запуск ряда новых пригородных маршрутов. В частности, планируют запуск Kyiv City Express в Вышгород.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский, пишет Mintrans.

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Для этого продолжат электрификацию путей на участке в Вышгород.

"В частности, на рассмотрении вопроса по Вышгороду, где сейчас не электрифицирован участок", – говорит он.

Кроме того, в планах цифровизация.

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"На пригородных сообщениях планируем в ближайшее время перейти от наличных денег к покупке билетов онлайн", – сказал Перцовский.

По его словам, что пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

Кешбэк от "Укрзализныци"

С 15 декабря "Укрзализныця" будет возвращать своим пассажирам 10% стоимости билетов, купленных через официальный чат-бот или оплаченных картой Visa.

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Акция действует весь период зимних праздников и закончится 15 января 2022 года. Предложение распространяется на проездные документы на поезда дальнего сообщения и скоростные поезда.

Кешбэк вернется на вашу карту в течение 10 банковских дней, а глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин даже заявил, что в чат-боте билеты стоят дешевле, чем на официальном сайте перевозчика или в кассах.

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