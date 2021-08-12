Если завтра локдаун. Как получить разрешение на проезд в городском транспорте

Во время локдауну транспортные карты без разрешений действовать не будут / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской городской администрации объяснили, как можно получить спецпропуска, для проезда в общественном транспорте на случай локдауна. Оказалось, что на этот раз не будут выдавать дополнительных карт.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, передает пресс служба КГГА.

Как получить спецпропуск?

Руководители предприятий должны подать заявки на оформление пропусков. Там обязательно нужно объяснить необходимость работы во время локдауна.

При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортные карты автоматически активируются. То есть работник привычным способом сможет платить за проезд.

Примечательно, что все другие транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут.

"Город готовится к третьей волне пандемии, поэтому заявки собираются заранее, чтобы иметь возможность их все рассмотреть и в случае необходимости запустить без аврала. Заявки можно будет подавать и во время возможного локдауна", – говорится в сообщении.

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Во время локдауна не нужно будет покупать дополнительных карт. Работать спецпропуска будут на базе Kyiv Smart Card и Киев Цифровой или карточки киевлянина.

Будет ли возможность проезда для работников не критической сферы

Сейчас тестируется электронная система для подачи заявок именно для руководителей предприятий и ФЛП, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Однако, власть анонсировала разработку механизма для получения разовых разрешений для физических лиц при критической необходимости. Но это произойдет уже после тестирования и исправления всех недостатков новой для города э-системы.

Этот локдаун может стать уже четвертым в Украине. Первый локдаун начался в марте 2020 года, когда в стране зафиксировали первые случи коронавируса, второй – 8 января 2021 года, а третий – в апреле 2021 года. Во время трех локдаунов в стране проезд в общественном транспорте был разрешен лишь по спецпропускам, но их не для всех хватало. Многим сотрудникам критической сферы пришлось уходить в отпуск или добираться на работу на такси, поскольку для них не нашлось спецпропуска.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны объяснял, при каком условии в Украине отменят масочный режим. По его словам, мы снимем маски только тогда, когда будут гарантии, что это не приведет к новой вспышке ковида.

Также в Минздраве заявляли, что вакцинированные могут получить привилегии. Карантинные нормы будут пересматриваться в зависимости от эпидситуации.