Есть пострадавшие: в Киевской области пьяный водитель устроил ДТП

Авария произошла сегодня, 22 января / Коллаж "Сегодня"

На автодороге Киев-Сумы в Киевской области сегодня, 22 января, пьяный водитель устроил ДТПв пострадавшими.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Что известно

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia.

В аварии пострадали 68-летняя и 25-летняя пассажирки двух автомобилей, а также 67-летний водитель Skoda Octavia. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Виновник был пьян?

У водителя автомобиля Kia Cerato, который выехал на встречную полосу, обнаружили 2,0 промилле алкоголя в крови.

На месте происшествия работали работники группы по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативной группы Броварского районного управления полиции.

Под Харьковом пьяный водитель влетел в магазин

В поселке Васищево Харьковской области водитель Hyundai влетел в магазин. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, пьяный мужчина на автомобиле Hyundai протаранил магазин насквозь, а после этого проехал еще 20 метров, пока не врезался в дерево.

На место происшествия оперативно прибыла полиция. Как оказалось, авто не принадлежит мужчине.

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