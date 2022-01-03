Есть угроза? Кличко начинает подготовку к обороне Киева с резервистами

Виталий Кличко также призвал западных союзников поддержать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне конфликта с Минобороны заявил, что начинает тренировку с украинскими резервистами.

Об этом он сказал в комментарии изданию The Daily Telegraph.

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Он сказал, что такая подготовка необходима всем чиновникам страны, которая находится в состоянии войны почти восемь лет.

"Многие из нас служили в армии, но эти навыки нужно восстанавливать", – отметил Кличко.

Он также призвал западных союзников встретить агрессию РФ силой. В то же время он охарактеризовал президента России Владимира Путина как "гангрену", поразившую Европу.

Кличко и оборона Киева

27 декабря мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Он заявил, что нужно быть готовыми к разным возможным сценариям событий и что система теробороны города должна быть развернута в ближайшее время.

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Кличко также указал на необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

Реакция Минобороны

Там раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны", и обвинили мэра в пиаре на этой теме.

"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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