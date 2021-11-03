"Это сюр!" Врач-инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов в Киеве

В Киеве из-за марша антивакцинаторов врачи не могут доехать в больницы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Врач-инфекционист Станислава Гапонова пожаловалась, что не может доехать на работу в больницу из-за марша антивакцинаторов в Киеве. Из-за акции в столице огромные пробки.
Об этом врач написала в Facebook.
Гапонова 1,5 часа простояла в пробке из-за перекрытого митингующими центра города.
"Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась – таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому, что мне перекрыли дорогу антивакцинаторы", – написала врач.
Она добавила, что ее отцу 80 лет и он ждет вакцинацию третьей дозой. В то время, когда тридцатилетние люди "живут с представлениями из каменного века".
Марш и его требования
В Киеве сегодня проходит акция противников вакцинации против коронавируса. Среди лозунгов – "За восстановление правопорядка в Украине!", "За запрет принудительной медицины!", "За надлежащее образование наших детей!", а также "Скажи нет COVID-фашизму".
Среди требований:
- Отмена карантина и принудительной вакцинации.
- Создание народной комиссии для мониторинга.
- Призывы начать расследование и узнать, чем вакцинируют людей.
Антивакцинаторы заблокировали Раду со всех сторон
Они перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Перекрыты такие места:
- ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")
- пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров)
- перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный
- перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля "Национальный")
- перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская
- перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская
- перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкой
- ул. Парковая, 35
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