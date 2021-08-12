Ездил под кайфом: в Киеве задержали нетрезвого водителя троллейбуса

Правоохранители составили на водителя маршрутки протокол / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 12 августа, в Киеве правоохранители заметили водителя троллейбуса, у которого заметили явные признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба столичной патрульной полиции.

Патрульные на проспекте Свободы остановили для проверки троллейбус ЛАЗ с пассажирами. Они обнаружили, что у водителя признаки наркотического опьянения. Водитель согласился на осмотр у врача-нарколога, тот подтвердил, что водитель употреблял наркотики.

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Правоохранители составили на водителя маршрутки протокол, а от руководителя троллейбусного депо полицейские потребовали усилить контроль за водителями, выезжающими в рейсы.

Ранее мы сообщали, что в Днепре патрульные полицейские обнаружили нетрезвого водителя маршрутного автобуса. Экипаж заметил, что водитель транспортного средства нарушил требования дорожного знака 2.2 (проезд без остановки запрещен), и остановили его.

Напомним, что в Сумах водители автомобилей заметили на дороге микроавтобус,который петлял по трассе и выезжал на встречную полосу движения. Очевидцы заподозрили, что водитель нетрезв.