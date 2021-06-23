Фальсификат под видом элитного алкоголя на 10 млн: в Белой церкви изъяли 20 тонн контрафакта (фото)

Один из подпольных складов. Фото: пресс-служба Нацполиции области/Facebook
В Киевской области группа мужчин организовала изготовление алкогольных напитков и табачных изделий. Для этого они обустроили ряд подпольных цехов. А алкоголь с поддельными марками акцизного налога сбывали в магазины и через интернет-сеть.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
Незаконный бизнес организовал 38-летний житель Белой Церкви и шесть его сообщников в возрасте от 35 до 49 лет.
"Злоумышленники устроили два подпольных цеха в нежилых помещениях, расположенных в промышленной зоне города Белая Церковь, а также арендовали восемь складов. Мужчины делали товар в антисанитарных условиях из сырья неизвестного происхождения. Подделку дельцы сбывали подпольно через интернет-сайт и в магазинах как продукцию известных брендов по всей Украине", – пишут в сообщении.
Фото: пресс-служба Нацполиции области/Facebook
Заказы доставляли клиентам по почте, а также на собственных автомобилях. Правоохранители выяснили, что за сутки фигуранты изготавливали до 500 литров подделки, а ежемесячно сбывали фальсификата на 5 млн гривен.
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Изъято более 20 тонн спирта, упаковочную тару с маркировкой элитных брендов алкогольной продукции, автомобили с помощью которых осуществлялась перевозка контрафактной продукции, оборудования для производства контрафакта, черновые записи, а также табачные изделия.
Фото: пресс-служба Нацполиции области/Facebook
Ориентировочная стоимость изъятого алкоголя составляет почти 10 млн гривен.
Фото: пресс-служба Нацполиции области/Facebook
По данному факту возбуждено уголовное производство. За содеянное мужчинам грозит до пяти лет заключения.
Ранее мы писали, что армии продавали поддельный антисептик. Продавали армии поддельный антисептик.
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