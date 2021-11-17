Герои не носят плащи. Раскрываем секреты самой нужной профессии на Центральном вокзале Киева

Леся Сорокопуд следит за порядком на главном вокзале страны с 2002 года

На Центральном железнодорожном вокзале Киева есть должность, которую можно смело назвать "глазами" и "сердцем вокзала". Этот человек отвечает за все, что происходит в главных транспортных воротах столицы. От него зависит тут практически все. Иногда дежурная по вокзалу выступает даже доброй феей, которая бескорыстно помогает людям, попавшим в беду.

Сайт "Сегодня" пообщался с этой женщиной, чтобы разведать секреты профессии.

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Смены по 12 часов

Леся Сорокопуд работает на столичном вокзале с сентября 2002 года. А в должности дежурной по вокзалу – с 2008 года.

Она окончила Киевский техникум железнодорожного транспорта, а на Центральный железнодорожный вокзал Киева пришла практически сразу после завершения его реконструкции (тогда как раз открылся новый Южный вокзал).

"Было много вакансий, и меня взяли на работу. У дежурной по вокзалу очень много обязанностей. В мой кабинет постоянно приходят пассажиры со своими вопросами и проблемами. Кто-то забыл вещи в поезде – нужно помочь их найти, кто-то хочет сделать остановку по пути следования, а кто-то выясняет причины, если поезд задержался в пути. На все вопросы нужно дать четкие ответы. Занимаюсь всем, что касается перевозок пассажиров. А вокзал – это огромный улей, в котором постоянно что-то происходит", – рассказывает сайту "Сегодня" Леся Сорокопуд.

Леся Сорокопуд работает на столичном вокзале с сентября 2002 года

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Смена дежурной по вокзалу длится 12 часов. Потом ночная смена – 12 часов, и 48 часов на отдых.

"Я привыкла к такому графику и уже не представляю себе работу на каждый день. Два дня выходных позволяют сделать все домашние дела, отдохнуть, проведать родственников. Меня устраивает такой график работы. Родные тоже уже к этому привыкли", – говорит дежурная по вокзалу.

Спасла парня в наушниках

На вокзале всегда нужно быть начеку – здесь пребывают тысячи людей. Наша героиня говорит, что роды на вокзале не принимала – для этого тут обустроен медпункт, где пассажирам оказывают помощь. А вот спасать людей приходилось.

Каждые полчаса дежурная делает обход территории вокзала. Вот как раз во время обхода она заметила молодого человека, который шел по краю первой платформы и не реагировал ни на крики людей, ни на сигналы машиниста приближающегося поезда. Он был в наушниках и ничего не слышал.

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"Мне даже в какой-то момент показалось, что молодой человек хотел покончить с собой. Я его догнала, схватила за рукав и буквально отдернула от поезда, который прибывал к платформе. Люди должны понимать, что находиться на краю платформы очень опасно. Человека может зацепить поезд или затянуть воздухом под колеса. Поэтому я всем говорю: не стойте на краю платформы и не бегайте за поездами, не скапливайтесь на перроне", – предупреждает Леся Сорокопуд.

Фото: uz.gov.ua

Опасное место

Часто на вокзале люди пренебрегают правилами безопасности, когда пользуются эскалатором. Пассажиры травмируются по собственной неосторожности – не держатся за поручни или ненадежно ставят на ступеньки сумки.

"На эскалаторе люди часто попадают в истории. Практически через каждую смену нужно присматривать там за пассажирами, а кого-то даже сопровождать. Люди беспечные, они не понимают, что это – машина. Все думают, что с ним ничего не случится. А эскалатор может внезапно дернуться или резко остановиться, а если ты не держишься за поручень – падаешь сам и других подвергаешь опасности", – рассказывает нам дежурная по вокзалу.

/ Фото: Сегодня

Раньше на вокзале было много хлопот из-за ромов, которые приезжали в Киев на Пасху из Мукачева и Берегова. На их поведение жаловались пассажиры. Ромы разбивали мини-табор прямо на перроне вокзала, где спали на матрацах. Как заверила нас дежурная, сейчас такого нет. Возможно, из-за коронавируса эти "гости" не едут в столицу.

Как ищут детей

Часто дежурной по вокзалу приходиться искать пропавших детей. Особенно много потеряшек во время каникул, когда в Киев приезжают на экскурсии целыми группами. Тогда к поискам привлекают полицейских, делают объявления по громкой связи, работают с воспитателями, которые сопровождают группы школьников.

"Ребенок может на витрину засмотреться, затеряться в толпе на входе или пойти не на ту платформу. Но мы всех находим и ведем к поезду. Бывает, пропадают дети, которые путешествуют с родителями. Мама не успела оглянуться, а ребенок исчез. Тут нужен глаз да глаз – это же вокзал! Даже сама однажды иду, смотрю – стоит ребенок один, плачет, говорит – потерялся. Сразу же узнаю имя и фамилию, передаю информацию диктору по вокзалу, и она сообщает имя и фамилию ребенка по громкой связи, а также место, где он находится. Родители находятся молниеносно", – рассказывает нам Леся Сорокопуд.

Фото: "Сегодня"

Пассажиры часто благодарят дежурную за помощь.

"Родители разные бывают. Некоторые сразу начинают ругать ребенка за нерасторопность, но больше таких, которые обнимают свою крошку, а нам говорят спасибо. Это очень приятно", – говорит дежурная по вокзалу.

Ради плюсов в карму

Леся Сорокопуд говорит, что часто просто так помогает пассажирам. Если, например, человек попал в сложную жизненную ситуацию и у него нет денег на билет.

"У пассажиров бывают разные ситуации и истории. Кого-то обворовали, кому-то не заплатили зарплату, и человек не может уехать домой. Бродит по вокзалу грустный и унылый. Таким людям я покупаю билет за собственные деньги. Такое было уже неоднократно. Просто я вижу, что человек в отчаянии и не врет про свою проблему. Правда, мне так никто и не вернул деньги за билет. Мне не жалко, может, когда-то мне тоже кто-то просто так поможет и добавится плюсик в карму", – делится с нами женщина.

Киевский вокзал. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Хобби – медицина

Леся Сорокопуд говорит, что интересуется медициной, читает много литературы на медицинскую тематику. Ей это просто очень интересно. А вот медицинские навыки применять на практике пока не приходилось.