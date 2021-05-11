Фейковый Pfizer за $250: в Киеве мошенники продавали поддельную вакцину через интернет

В Киеве разоблачили международную преступную группу, которая через интернет-сайт пыталась продать в Индию фейковую вакцину Pfizer. В состав группы входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне.

Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Они создали интернет-сайт, который был ориентирован на индийских потребителей, и разместили на нем объявление о возможности поставлять вакцину от Pfizer.

"При этом в объявлении говорилось о функционировании сети предприятий, зарегистрированных на территории Украины, якобы имеющих соответствующую лицензию на изготовление и продажу такой вакцины", – говорится в сообщении.

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Участники преступной группы предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков с указанием расчетных счетов, открытых на граждан Украины, для перевода средств. Стоимость фейковой вакцины составляла 250 долларов США.

Сумма ущерба и количество обманутых иностранных граждан устанавливаются.

"Также продолжаются мероприятия по установлению всех участников преступной группы, часть из которых находится за пределами Украины", – добавляют в ведомстве.

Напомним, две фармкомпании, Pfizer и Moderna, обратились к властям США с просьбой разрешить экстренное использование их вакцин-кандидатов.

А Великобритания одобрила вакцину Pfizer, опередив остальной мир в гонке за начало самой важной программы массовой вакцинации в истории.