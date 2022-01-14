Фото дня. Киевский парк облюбовали лебеди и целые стаи птиц

В Киеве заметили лебедей / Фото: Коллаж: Сегодня
В столичном парке "Наталка", который находится в Оболонском районе, местные жители заметили много птиц в водоеме. Среди них было несколько лебедей и много других птиц.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев без цензуры".
На фото видно, что на воде были как минимум три белых лебедя. А за ними стоят много уток и чаек.
Где еще можно встретить лебедей и уток в Киеве?
Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее от входа ВДНХ (м. "Выставочный центр").
Утки облюбовали больше мест:
- озеро Солнечное;
- озеро Тельбин;
- Фонтан-памятник возле Родины-мать;
- Озеро в Отрадном парке;
- Иорданское озеро на Оболони;
- Китаевские пруды в парке "Феофания";
- Парк Партизанской славы.
Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отваренные зерновые. Например, перловая крупа, ячмень.
Стоит помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).