Фото дня. На Майдане Незалежности разместили портрет Сталина и флаг СССР

В центре столицы заметили портрет Сталина / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в четверг, 4 ноября, на Майдане Незалежности заметили два портрета Иосифа Сталина с красным флагом СССР.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
На снимке видно, что кроме портретов, на ткани выставлены старые советские ордены и монеты.
Продавец сказал, что продает советские раритеты, а портрет – только для рекламы.
Запрещенная символика в Украине
В Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента. За нарушения статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
- административная ответственность предусмотрена за изготовление и пропаганду "георгиевской" ленты – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащие ее изображения.
- уголовная ответственность предусмотрена за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.