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Фото дня. На Майдане Незалежности разместили портрет Сталина и флаг СССР

Татьяна Очеретяная
4 ноября, 19:08
В центре предприимчивый житель продавал советские раритеты, среди них лежал и портрет Сталина

В центре столицы заметили портрет Сталина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в четверг, 4 ноября, на Майдане Незалежности заметили два портрета Иосифа Сталина с красным флагом СССР.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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На снимке видно, что кроме портретов, на ткани выставлены старые советские ордены и монеты.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Продавец сказал, что продает советские раритеты, а портрет – только для рекламы.

Запрещенная символика в Украине

В Украине запрещены коммунистическая, нацистская символика и "георгиевская" лента. За нарушения статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

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  • административная ответственность предусмотрена за изготовление и пропаганду "георгиевской" ленты – наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (более 170 тыс. грн) с конфискацией ленты или предметов, содержащие ее изображения.
  • уголовная ответственность предусмотрена за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.