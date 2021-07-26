Фото дня. Под Киевом заметили баклана с четырьмя лапами

Эксперты считают, что такие случаи часто встречаются в природе

Многих удивляет, что птица уже взрослая / Фото: коллаж "Сегодня"

Под Киевом на пляже заметили птицу с четырьмя лапами. Баклан стоит на двух лапках, а еще две свисают у него сзади.

Пользователи социальных сетей пишут, про "чернобыльские" последствия и плохую экологию.

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Многих удивляет, что птица уже взрослая и лапки у нее не отпали. Эксперты считают, что такие случаи, увы, часто встречаются в природе.

"Это патология, развивающаяся на ранней стадии онтогенеза. Результат воздействия так называемых повреждающих факторов. Гормональный фон, химическое загрязнение, вирусная инфекция. Это то, что стимулирует генетические мутации, вызывает нарушения дифференцировки тканей и нормальное развитие органов", – прокомментировал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Фото: Kievmap

Ранее мы сообщили, что в Чернобыле засняли редкую болотную черепаху.

Также мы писали, что на Киевщине организовали презентационную экскурсию в Чернобыль по обновленному маршруту.