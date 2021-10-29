Фото дня. В аэропорту "Борисполь" Rolls-Royce встречает самолет из Харькова

Rolls-Royce встречал самолет в "Борисполе" / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорту "Борисполь" у трапа самолета заметили Rolls-Royce на харьковских номерах. Это была высадка из воздушного судна, прилетевшего из Мадрида.

Соответствующее фото опубликовал Алексей Мочанов в Facebook.

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Как видно на снимке, в тот момент как раз шла высадка из самолета, а совсем недалеко от него стоит элитный черный автомобиль.

Элитное авто встречает самолет Фото: Алексей Мочанов

"Не скажу, что только у нас на RR ездят по 500 км в одну сторону, хватает уникумов, тем более дорога от Харькова на Киев от Полтавы просто автомагистраль/бан/страда, это факт. Но лоукост и встречающий его Rolls-Royce – это вышак конечно. "Мне можно, я – водитель лимузина!", - написал он.