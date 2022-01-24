Фото дня. В Киеве мужчина выгуливает на поводке домашнюю свинью

Свинку Маргошу хорошо знают местные, она живет там уже много лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили мужчину, который выгуливал свинью на поводке. Необычный питомец частенько гуляет на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе.

Фото с прогулки опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

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"Домашний питомец на Вацлава Гавела – свинка Маргоша", – говорится в подписи к фото.

Свинью выгуливают на поводке по Киеву. Фото: Киев без цензуры

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Реакция соцсетей

В комментарии пришли, как и всегда, и с критикой, и с похвалой.

"Киев уже давно превратился в сельскую помойку, которую все больше населяют селяне и хуторяне. Кличко потому так легко выигрывает выборы", – написал один из недовольных местных жителей.

Другие же выразили "респект": "Люди живут своими желаниями, без оглядки на комплексы окружающих".

История свинки Маргоши

Ей уже больше 10 лет, и местные жители давно не удивляются этому домашнему питомцу. В 2017 году соцсети гудели рассказами о свинке.

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Местная жительница выгуливала на поводке довольно крупную свинку. Ее постоянно фотографировали и удивлялись таким желаниям хозяйки.

Однако, как выяснилось, Маргошу купили дети женщины в качестве декоративного поросенка, но животное довольно быстро выросло в крупную хрюшку. Хозяйка, по словам жителей Отрадного, всегда за ней убирает и любит с ней гулять.

Отметим, что свиньи в домашних условиях могут жить от 15 до 20 лет.

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