Фото дня. В Киеве на бульваре Шевченко выбросили гроб

На бульваре Шевченко заметили гроб / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице в воскресенье, 31 октября, прохожие заметили гроб на улице. Вероятно, его кто-то выбросил, поскольку он лежал возле мусорного бака.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

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В публикации отметили, что гроб лежал у проезжей части на бульваре Тараса Шевченко. Однако кто и зачем это сделал – неизвестно.

Гроб поставили возле мусорного бака. Фото: "Киев без цензуры"

Реакция Сети

Пользователей Сети рассмешил этот снимок. В комментариях под фото они начали писать свои шуточные версии произошедшего:

Когда хотел умереть, но передумал;

Собрался умирать, но увидел цены на кладбище за место, и передумал;

Живые будут завидовать мертвым;

Не сегодня;

У нас возврат!