Фото дня. В Киеве на мусорку выбросили статую Девы Марии

В Киеве на мусорке нашли необычные статуи / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле контейнеров для сбора мусора заметили две большие статуи. Одна из них – женщины с ребенком, очень напоминает Деву Марию.

Соответствующее фото опубликовали в группе "Киев. Новости" в Facebook.

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На снимке видно, что возле мусорных баков стоят две статуи в человеческий рост – женщина с маленьким ребенком на руках, а также мужчина с книгой. В публикации уточнили, что странное зрелище засняли возле станции метро "Бориспольская".

Фото: Киев. Новости

В Сети предложили придумать лучшую подпись к этому фото.

"А я тебе еще раз говорю, Галя, что мусор надо сортировать отдельно!", – написала Ольга Мулько.

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"Пришла эра Водолея – религия теперь на задворках мира", – добавила Наталья Бондаренко.