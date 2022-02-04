Фото дня. В Киеве призывают вступать в тероборону даже в автобусах

В добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии / Коллаж "Сегодня"

В общественном транспорте Киева появилась реклама, которая призывает вступать в добровольческие формирования территориальных общин.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Реклама появилась в общественном транспорте. На ней указано, что: "Захищати місто може кожен. Долучайся".

Реклама территориальной обороны в Украине. Фото: сайт "Сегодня"

Все о территориальной обороне Киева

В Киеве создают систему теробороны города. Это нужно на случай нападения России на столицу. Мэр Виталий Кличко отметил, что нужно быть готовыми к различным возможным сценариям страны-агрессора.

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Что известно?

В условиях партизанского боя гражданские объекты столицы могут стать неприступными крепостями. Например: на спортивном стадионе силы обороны Киева могут разместить военную технику, транспортные развязки станут опорными пунктами и блокпостами. А каждый дом в городе будет прибежищем для снайперов. Бойцы теробороны считают, что наземная операция, в случае вторжения в Украину, может стать для РФ роковым этапом войны.

В Минобороны раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны".

"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирования Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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