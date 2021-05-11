Киевская река Лыбедь уже очистилась. Что это было – станет понятно через три дня (обновлено)

Ранее в Киевраде был спланирован проект восстановления реки, который предусматривал полную реконструкцию берега на участке в два километра

Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Киеве 11 мая произошло ЧП – река Лыбедь резко стала неестественного цвета. Киевлян испугало данное явление. Некоторые предположили, что в реку слили вредные вещества.

Фотографии "желтой реки" опубликовал Киев Сейчас в Telegram.

По словам горожан, еще вчера река выглядела вполне обычно и "была нормального цвета".

"Река Лыбедь. Наши дни", – подписали фото.

Фото: Киев Сейчас/Telegram

В Сети предположили, что скорее всего, утром в воду слили ядовитые химикаты.

В коммунальном предприятии "Плесо" прокомментировали состояние воды в реке Лыбедь, которая с вчерашнего дня приобрела ядовито-желтый оттенок.

"Инспекторы КП "Плесо" обследовали речку Лыбедь. Сотрудники химической лаборатории взяли забор проб воды. Результаты будут известны через три дня", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Плесо".

Судя по сегодняшним фотографиям, цвет воды в реке уже изменился. Она уже не имеет ядовито-желтого окраса.

Фото: Julia Borodai

Отметим, что истоком реки в разных источниках называют родники, находящиеся недалеко от железнодорожной станции Киев-Волынский, либо озеро в парке Отрадный. Высота истока – 185 метров над уровнем моря.

Ранее мы писали, что в Киевраде рассказали, когда река Лыбедь станет чистой. В 2019 году давали прогноз, что на полное восстановление 9,5 километра реки может пойти 5-7 лет.

Напомним, проект восстановления реки предусматривает полную реконструкцию берега на участке в два километра. Сейчас, кроме того, что в старинной реке плавают бутылки, обертки, подушки и даже офисные кресла, она загрязнена нефтепродуктами и органическими веществами.