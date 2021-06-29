Фото вечера. Над Киевом зависло невероятное облако-гриб

В Укргидрометцентре дали свое объяснение природному явлению, поразившему жителей столицы

Вечером киевляни наблюдали красивейшее природное явление / коллаж "Сегодня"

В День Конституции 28 июня природа приготовила киевлянам подарок. Вечером в понедельник над столицей зависло невероятно красивое облако, напоминающее ядерный гриб. Многие жители Киева постили фото этого явления у себя в соцсетях, а Укргидрометцентр дал вполне научное объяснение.

Облако-гриб над Киевом / "Х**вый Киев"

Необычное явление видели во многих районах украинской столицы. Свои фото размещали, как жители Позняков, так и Оболони и Троещины.

Облако-гриб над Киевом / Pavel Ivanov

Облако-гриб было видно и в некоторых пригородах Киева, в частности – в Обуховском районе.

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Облако-гриб над Киевом / facebook.com/vlad.vasylkevych

Объяснение Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре ожидаемо обошлись без сантиментов. Оказывается у этой красоты есть латинское название – Cumulоnimbus incus (Cb inc.), второе слово которого переводится как "наковальня". Это кучево-дождевое облако, достигшее высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части", – рассказали синоптики.

Напомним, в Киевской области 26 июня выпал град размером с куриное яйцо. Местные жители говорят, что впервые в своей жизни видели такое.

Тем временем по всей Украине не прекращаются грозы, из-за которых гибнут люди. Так, в воскресенье в Черкасской области молнией ударило троих людей – двое погибли, одна женщина в крайне тяжелом состоянии в реанимации.