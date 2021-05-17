Фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру на должность министра инфраструктуры – СМИ

Стало известно, кто может стать новым министром инфраструктуры – кандидатуру одобрили на заседании – подробности

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Фракция "Слуга народа" на заседании в понедельник, 17 мая, одобрила кандидатуру председателя "Укравтодора" Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на народного депутата от "Слуги народа" Алексей Устенко.

"Кубракова одобрили. Фракция проголосовала за", – сообщил Устенко.

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Ранее мы сообщали, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали в отставку.

Также напомним, "Слуга народа" Евгения Кравчук на телеканале "Украина 24" заявила, что в понедельник, 17 апреля, на фракции будут рассматривать возможных кандидатов на замену.