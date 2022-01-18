Где в Киеве набрать святой воды на Крещение – адреса

Цистерны со святой водой будут дежурить в праздник / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Крещение традиционно готовят автоцистерны, в которых будут развозить питьевую воду для освящения. Качество воды проходит тщательную проверку.

Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.

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Каждая из водовозок проходит санитарную обработку:

сначала ее дезинфицируют, заполняя водой с хлором,

затем промывают чистой питьевой водой,

позже представители лабораторий "Киевводоканала" отбирают пробы воды из водовозки и отправляют на анализ.

Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам.

Где можно набрать воду – адреса

18 января:

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С 10.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

19 января:

С 8.00 до 10.00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;

С 10.00 до 15.00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;

С 13.00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;

С 9.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.

Советы от спасателей

Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:

купаться в присутствии медиков и спасателей,

после купания разогреться и выпить горячего чаю,

находиться в воде можно только 10 секунд,

нельзя пить алкоголь перед погружением,

выбирать водоем с безопасным спуском.

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