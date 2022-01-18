Где в Киеве набрать святой воды на Крещение – адреса

Цистерны со святой водой будут дежурить в праздник / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Крещение традиционно готовят автоцистерны, в которых будут развозить питьевую воду для освящения. Качество воды проходит тщательную проверку.
Об этом сообщает пресс-служба Киевводоканала.
Каждая из водовозок проходит санитарную обработку:
- сначала ее дезинфицируют, заполняя водой с хлором,
- затем промывают чистой питьевой водой,
- позже представители лабораторий "Киевводоканала" отбирают пробы воды из водовозки и отправляют на анализ.
Желающим набрать освященную воду на Крещение необходимо со своей тарой подойти к водовозкам.
Где можно набрать воду – адреса
18 января:
- С 10.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
19 января:
- С 8.00 до 10.00 возле храма Малой Теплой Софии, ул. Владимирская, 24;
- С 10.00 до 15.00 возле храма святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, ул. Стеценко, 14;
- С 13.00 в Гидропарке у часовни Крещения Господня;
- С 9.00 возле Храма Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Приречная, 5а.
Советы от спасателей
Спасатели напоминают, что запрещено купаться в ледяной воде без подготовки. Также нужно помнить несколько правил для безопасного погружения в воду:
- купаться в присутствии медиков и спасателей,
- после купания разогреться и выпить горячего чаю,
- находиться в воде можно только 10 секунд,
- нельзя пить алкоголь перед погружением,
- выбирать водоем с безопасным спуском.
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