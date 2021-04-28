"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш память дивизии СС "Галичина" (опрос)

Хотя киевляне уже привыкли к факельным шествиям в честь Степана Бандеры, память бойцов "Галичины" в столице еще не праздновали

В Киеве состоится марш в честь 78-ой годовщины создания Украинской дивизии сечевых стрельцов "Галичина". Для столицы это своего рода прецедент – прежде подобные мероприятия традиционно проходили в западных областях.

Мероприятие ожидаемо собрало как сторонников, так и своих противников. Особенно в российских СМИ, которые уже в очередной раз заявили о "неонацистах, которые разгуливают по улицам в Киеве".

Сайт "Сегодня" разбирался, как и почему украинцы восприняли проведение марша в память о "Галичине".

Что произошло?

24 апреля на странице фестиваля "Голосеевская криивка" объявили о проведении марша вышиванок в честь дивизии "Галичина".

Шествие пройдет во время локдауна – начало объявлено на 18:00 28 апреля, а местом сбора – Арсенальная площадь.

"Надевайте свою красивую вышиванку и приходите чтобы встретиться с родными, вместе пройтись торжественным шествием по центру Киева и вспомнить Первую Добровольческую Украинской дивизию", – призывают организаторы, обещая что будет "круто и душевно".

"Герои нашего мира"

Среди тех, кто поддержал проведение подобного марша, оказался лидер рок-группы "Кому Вниз" Андрей Середа. Музыкант назвал это "счастьем", саму дивизию – "славной" и "родной", а ее участников – "героями нашего мира".

Также видеообращение записал его коллега по цеху, фронтмен рок-группы "Сокира Перуна" Арсений Климачов. В стихотворной форме он призвал всех прийти на марш, чтобы быть "в обойме нации".

Зовут на мероприятие и в "Правом секторе".

"Мы помним наших героев!" – пишут в организации.

"Оживили скелеты Рейха"

Однако не все оказались рады такому маршу. Например, народный депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанский, который назвал участников дивизии "швалью", а участников нынешнего шествия – "зигователями".

"Поздравляю, оживили скелеты Рейха, молодцы", – пишет нардеп в своем Telegram.

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Его поддержал одесский журналист Юрий Ткачев.

"Как говорится, где вы тут видите нацистов?" – спрашивает он, публикуя видео с церемонии учреждения дивизии.

Против марша выступил даже бывший председатель Украинского института национальной памяти, а ныне нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович.

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"Я не готов это поддержать", – признался он, назвав участников "Галичины" "одними из жертв Второй мировой войны", поскольку они были вынуждены воевать с другими украинцами за чужие интересы..

Нардеп Александр Дубинский считает марш отвлекающим маневром, чтобы переключить внимание украинцев от политических проблем в Украине.

"До чего мы докатились? Страна, которая положила миллионы жизней, чтобы победить нацизм, в своей столице допускает марш фанатов СС "Галичина", – считает политик.

Что такое "Галичина"?

14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" была создана по приказу групенфюрера СС и губернатора дистрикта Галичина Отто Вехтера 28 апреля 1943 года. Входила в состав войск Ваффен-СС нацистской Германии и состояла преимущественно из украинцев-галичан.

8 апреля 1945 года получила название 1-ой Украинской дивизии Украинской национальной армии, а 25 апреля присягла на верность Украине.

В советское время ее участников объявили пособниками нацистов, однако военный трибунал в Нюрнберге в 1946 году не установил совершение ими военных преступлений и не осудил ни одного солдата "Галичины".

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Стоит отметить, что "Галичину" в Киеве чествуют нечасто, то память лидера ОУН Степана Бандеры в столице вспоминают регулярно. Напомним, что 1 января в городе состоялось традиционное факельное шествие, посвященное его 112-му дню рождения.