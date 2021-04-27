Главу Киевского облсовета Александра Склярова сняли с должности

Сегодня проходит внеочередная сессия в закрытом режиме из-за карантинных ограничений

Главу Киевского областного совета Александра Склярова сняли с должности.

Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram.

Отставку действующего председателя поддержали 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов – 84.



"Сейчас будут голосовать за отставку заместителей Склярова Марины Сапожко и Валерия Ксензенко", – говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня проходит внеочередная сессия в закрытом режиме из-за карантинных ограничений.

Ранее мы писали, что депутаты Херсонского облсовета подрались из-за флага РФ.

Также напомним, в Одессе подрались депутаты облсовета.