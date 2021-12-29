Городской транспорт Киева в новогоднюю ночь будет работать дольше – новые графики

Некоторые станции метро в новогоднюю ночь могут быть закрыты. / Фото: Коллаж: Сегодня
В новогоднюю ночь городской транспорт Киева изменит графики работы. Некоторые станции метро могут быть закрыты.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Изменения в работе транспорта
В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
Закрытие станций метро
31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик",
- "Площадь Независимости".
Раньше мы писали:
- В Киеве 29 декабря отменили курсирование нескольких утренних и вечерних рейсов городской электрички.
- Скорые трамваи в Киеве 29 декабря будут ездить по измененному графику. Количество рейсов существенно сократят поздно вечером.