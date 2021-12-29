Городской транспорт Киева в новогоднюю ночь будет работать дольше – новые графики

Некоторые станции метро в новогоднюю ночь могут быть закрыты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В новогоднюю ночь городской транспорт Киева изменит графики работы. Некоторые станции метро могут быть закрыты.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Реклама

Изменения в работе транспорта

В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Закрытие станций метро

31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

Реклама

"Золотые ворота",

"Контрактовая площадь",

"Почтовая площадь",

"Крещатик",

"Площадь Независимости".

Раньше мы писали: