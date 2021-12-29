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Городской транспорт Киева в новогоднюю ночь будет работать дольше – новые графики

Инна Собора
29 декабря, 14:49
Общественный транспорт продлит свою работу еще как минимум на два часа

Некоторые станции метро в новогоднюю ночь могут быть закрыты. / Фото: Коллаж: Сегодня

В новогоднюю ночь городской транспорт Киева изменит графики работы. Некоторые станции метро могут быть закрыты.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Изменения в работе транспорта

В ночь с 31 декабря на 1 января киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Закрытие станций метро

31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

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  • "Золотые ворота",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Почтовая площадь",
  • "Крещатик",
  • "Площадь Независимости".

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