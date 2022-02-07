"Горжусь, что я русская": в Киеве учительница уволилась после языкового скандала

В столичной школе вспыхнул скандал / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве закончили рассмотрение по делу связанным с языковым законом в лицее №303. Власти решили провести проверку после резонансного случая.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

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"По результатам работы установлено наличие фактов нарушения ч. 1 ст. 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе", – говорится в сообщении.

Что произошло

Речь идет об отказе учительницы немецкого языка лицея №303 говорить на украинском языке во время занятий и ее реакции на замечание ученика.

"Факт применения негосударственного языка педагогическим работником лицея в образовательном процессе при проведении занятия по немецкому языку является досадным и единственным случаем, которому дана надлежащая оценка администрацией и педагогическим коллективом", – говорится в ответе лицея №303.

Учителю объявлен выговор, она свою вину признала и приняла решение об увольнении по собственному желанию.

"Горжусь тем, что я не украинка, а русская", – заявила педагог на уроке.

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