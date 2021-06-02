Число зверя. Верующие УПЦ протестуют возле Рады против ID-паспортов (фото, видео)

Несмотря на дождь в Киеве, прихожане УПЦ, собрались на митинг, где выразили свой протест против ID-паспортов

Несмотря на дождь в Киеве прошел митинг. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

Под зданием Верховной Рады верующие Украинской православной церкви протестуют против безальтернативного введения ID-паспортов. Участники акции заявляют, что электронный номер – это "число зверя".

Об этом сообщает PavlovskyNews.

"Мы хотим быть рабами Божими, а не рабами системы", – говорят участники митинга.

Более того, они считают, что электронный номер – это "число зверя", которое можно наносить на ID-паспорт.

Верующие также принесли с собой плакаты с надписями: "Спасайте детей от опасных Е-идей!", "В смартфоне государство" – это человек без имени и права". Несмотря на дождь в Киеве прошел митинг. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews Реклама

Ранее Комитет Рады по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять за основу законопроект, который предусматривает выведение из оборота бумажных паспортов, и заменить их пластиковыми удостоверениями личности.

УПЦ против ID-паспортов. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

Ранее мы сообщали, зачем нужна замена бумажного паспорта пластиковой картой.

Также напомним, украинцы с ID-картами жалуются на обслуживание в банках.