Грабили элитные квартиры: в Киеве поймали банду из России

Нелегально пересекли границу и грабили украинцев. Полиция задержала двух россиян, терроризировавших Киевскую область. Во время последнего разбоя, злоумышленники залезли в элитный коттедж, связали хозяйку и вынесли немалую сумму денег. Как ловили банду и что им грозит — знает корреспондент "Сегодня" Евгений Назаренко.

Утро в спальном районе столицы. Полиция штурмом берет одну из квартир, где находят двух подозреваемых в кражах в Киевской области — граждан страны-агрессора. В середине августа двое россиян дерзко ограбили элитный коттедж возле Киева. Залезли в дом, связали его владелицу и украли 100 тысяч долларов и украшения. Коттеджный комплекс хорошо охраняют, но подозреваемые, миновав все посты, смогли ворваться со стороны лесополосы.

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Попали в Украину нелегально, вне пунктов пропуска на границе. Граждане РФ арендовали квартиру в спальном районе Киева и готовились к преступлению. Соседние никогда не видели подозреваемых.

Как выяснила полиция, злоумышленники постоянно меняли помещение, пытаясь замести следы. То, что рядом с ними живут вооруженные грабители, жители дома узнали уже во время штурма полиции.

В квартире был немалый арсенал оружия — пистолеты, патроны, ножи. Полицейские нашли злоумышленников по камерам наблюдения.

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"Нами было установлено, где непосредственно эти люди проживают и какую машину они используют. Мы увидели, что они посещают разные районы Киевской области и цель их была одна – совершать имущественные преступления", — говорит начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

Грабители охотились только на элитные квартиры. Полиция уже установила, что они причастны к ограблению в Козине. Подозреваемым избрали меру пресечения — 60 суток ареста без права внесения залога. Если вину докажут, им грозит до 13 лет заключения.

СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области

Во время спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчина возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендуму в Новопсковском районе Луганской области. Он контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно оккупированный Луганск.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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