Гранаты и тротиловые шашки. В Киевской области нашли тайник с боеприпасами (фото)

Полицейские осматривают тайник. Фото: коллаж "Сегодня"
В Броварах (Киевская область) обнаружили тайник с боеприпасами. Местный житель нашел две сумки с взрывоопасными предметами на территории заброшенного здания и сообщил об этом полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.
Следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили в сумках 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, гранату "ВОГ", два запала к гранатам, магазин к АК-74 с 30 патронами, детали карабина Мосина и автомата Калашникова и наручники.
Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.
СБУ нашла тайник с оружием террориста Гиркина
Это не первый тайник, который обнаружили. Ранее СБУ выявила тайник с оружием, который принадлежал наемникам группировки бывшего т.н. "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина.
"По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка вблизи Славянска", – сказано в сообщении.
Правоохранители изъяли из тайника:
- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
- более 4 тыс. патронов калибра 5,45.
Напомним, ранее СБУ пресекла деятельность сторонников "восстановления СССР", которые пытались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.
Кроме того, в Харьковской области контрразведка блокировала противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.