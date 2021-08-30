Гранаты и тротиловые шашки. В Киевской области нашли тайник с боеприпасами (фото)

Полицейские осматривают тайник. Фото: коллаж "Сегодня"

В Броварах (Киевская область) обнаружили тайник с боеприпасами. Местный житель нашел две сумки с взрывоопасными предметами на территории заброшенного здания и сообщил об этом полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в Facebook.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили в сумках 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, гранату "ВОГ", два запала к гранатам, магазин к АК-74 с 30 патронами, детали карабина Мосина и автомата Калашникова и наручники.

Полицейские осматривают тайник. Фото: Нацполиция области/Facebook

Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

Оружие, которое обнаружили в тайнике. Фото: Нацполиция области/Facebook

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СБУ нашла тайник с оружием террориста Гиркина

Это не первый тайник, который обнаружили. Ранее СБУ выявила тайник с оружием, который принадлежал наемникам группировки бывшего т.н. "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина.

"По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка вблизи Славянска", – сказано в сообщении.

Правоохранители изъяли из тайника:

23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;

11 реактивных противотанковых гранат РПГ;

более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

Напомним, ранее СБУ пресекла деятельность сторонников "восстановления СССР", которые пытались основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры" в Днепропетровской области.

Кроме того, в Харьковской области контрразведка блокировала противоправную деятельность межрегиональной преступной группы, участники которой незаконно поставляли крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.