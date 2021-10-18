Избил топором многодетную мать. Подробности жуткого нападения под Киевом (видео)

Избил обухом топора, ограбил, затащил в болото и уже там – безжалостно добивал! Но жертва – чудом спаслась! Под Киевом 42-летний мужчина напал на прохожую. Как выяснилось, многодетную мать. Он нанес ей не менее пять ударов по голове и затащил в кусты! Что же спасло жертву от смерти и кем оказался нападающий узнала корреспондент "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

Яна уже пятый день на успокоительном. На ее 42-летнюю мать напали в нескольких метрах от их дома. Был 9-й час вечера. Оксана как раз возвращалась домой.

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"Она всегда этой дорогой шла домой, на работу утром", – говорит дочь.

Как вдруг сзади на велосипеде подъехал нападающий. И как минимум пять раз ударил женщину по голове обухом топора. И ограбил.

"Первый удар здесь нанес. И перетащил тогда ее на ту сторону. А потом затянул жертву в канаву. Еще там над ней издевался", – говорит нападающий.

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Как спасли пострадавшую

Женщина кричала изо всех сил. Дочь даже представлять боится, что могло бы произойти, если бы не вмешались соседи.

"Женщину спасло то, что собаки лай подняли. Это услышали хозяева вот этого дома. Он совсем рядом находится с вот этой канавой. Вышли посмотреть: так что же все-таки произошло. Таким образом напугали нападающего. И он помчался куда глаза смотрели: он в те кусты", – выяснила корреспондент "Сегодня".

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Сейчас пострадавшая в больнице. До сих пор в коме. Ее состояние тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей. Ее прооперировали. Впереди еще операция. Врачи никаких прогнозов не дают.

"Состояние стабилизировали. Но сегодня оно остается крайне тяжелое. Женщина без сознания. В коме. Дышит с помощью ИВЛ. К сожалению, остается состояние все равно тяжелое. Прогнозы...Не можем ничего сказать", – говорит анестезиолог отделения реанимации Броварской центральной районной больницы Елена Долинская.

Ранее судимого мужчину задержали

Нападающего задержали ... аж в Одесской области. Он оттуда родом. А под Киевом работал. Ни Яна, ни ее мать с ним лично знакомы не были. Но в селе частенько видели.

"Его каждый день мы видели, здоровались", – рассказывает дочь.

В полиции говорят: нападающий – ранее судимый. Привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и проходил реабилитацию центров Черниговской области от наркозависимости.

В тот вечер выпивал. И злился, что бывшая жена не позволила увидеться с сыном. Мы связались с женщиной.

"Он был, я не пойму, то ли он под алкоголем или он под наркотиками. Я сына не пустила, как любая нормальная мать к такому отцу", - говорит его бывшая жена.

А за несколько часов до нападения – поссорился с мужчинами у магазина, где и работала Оксана.

Суд уже избрал нападающему меру пресечения: содержание под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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