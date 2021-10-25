Грядут морозы: синоптики дали прогноз погоды на 26 октября

Погода в Киеве на 26 октября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 26 октября, в Киеве будет по большейчасти ясная погода, а вот ночью нагрянут морозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла. Небо останется ясным до конца дня, а осадков не будет.
Ночью столбики термометров будут колебаться от -2 до 0. Ветер южный 3-8 метров на секунду.
Прогноз погоды в Киеве на 26 октября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины
Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.
Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.
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