Грядут новые назначения. О чем говорят в киевской полиции после смены руководства

На снимке Иван Выговский. Фото: коллаж "Сегодня"

После прихода нового начальника киевской полиции столичные полицейские не исключили смены руководства и в районных управлениях. Об этом корреспонденту "Сегодня" рассказали правоохранители.

"На встрече Выговский сказал о кадровых изменениях. Какими они станут – этого пока личному составу не озвучили", – сказал нам начальник одного из киевских управлений полиции.

В Киеве назначили нового главу полиции

Сегодня появилась информация об отставке Андрея Крищенко, который руководил полицией Киева с декабря 2015-го. На этом посту его сменит полковник Иван Выговский, который возглавлял полицию Полтавской области.

А министр внутренних дел заявил, что от нового главы полиции Киева ожидает усиления внимания на обеспечение общественной безопасности, тем более в преддверии 30-й годовщины независимости Украины.

"Знаю, что он увлекался игрой на фортепиано. Не знаю, переросло ли у него это в хобби, но тяга к этому у него была. Не удивлены, что Выговский пошел вверх по карьерной лестнице. Его трудоголизм позволил ему раскрыть крылья. Во время службы в Николаевской области старался как можно глубже вникнуть в детали громких преступлений", – рассказали нам коллеги нового начальника полиции Киева.

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